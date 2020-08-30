شكرا لقرائتكم الزمالك ضد إنبى .. 60 دقيقة سلبية بين الأبيض والفريق البترولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فشل لاعبو الزمالك فى احراز هدف التقدم على فريق انبى بعد مرور 60 دقيقة من عمر مباراة الفريقين والمقامة على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، حيث بدأ الزمالك الشوط الثانى بطوفان من الهجمات على مرمى محمود جاد حارس مرمى انبى ولكن دون ترجمة الهجمات لأهداف.

وألغى محمود عاشور حكم مباراة الزمالك وإنبى، هدفا للفريق الأبيض سجله يوسف أوباما مهاجم الفريق بسبب وجوده فى مصيدة التسلل خلال تسديد الكرة فى الشباك فى الدقيقة 50 من عمر المباراة، ليستمر التعادل السلبى بين الفريقين بعد مرور 60 دقيقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين، وبدأ الزمالك المباراة بضغط على مدافعى انبى من أجل احراز هدف مبكر لإراحة الأعصاب، فى المقابل فان لاعبى انبى اعتمدوا على الهجمات المرتدة واللعب من الجبهة اليمنى فى محاولة لاختراق جبهة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك.

Advertisements

ولجأ محمود عاشور حكم المباراة إلى تقنية حكم الفيديو " فار " فى اتلحام بين طارق حامد من الزمالك ومحمد بسيونى من انبى، وبالفعل منح طارق حامد انذار لخشونته مع لاعب انبى، ليغيب عن مباراة الزمالك وبيراميدز المقبلة فى الجولة الـ 24 للدورى، وتألق مدافعى الفريقين حال دون احراز أهداف .

هدأ أداء الفريقين تدريجيا، وأنحصر اللعب فى منتصف الملعب، وظهرت بعض الهجمات على استحياء من الفريقين ولكن دون خطورة على مرمى أبو جبل أو جاد.

واشهر محمود عاشور حكم المباراة إنذارات عديدة فى وجه لاعبى الفريقين حيث حصل من الزمالك على انذار كل من طارق حامد وفرجانى ساسى، واسامة جلال ومحمود غالى من انبى، لينتهى الشوط بلتعادل السلبى بين الفريقين.