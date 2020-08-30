شكرا لقرائتكم طارق يحيى: حلمى طولان استفز جمهور الزمالك باللون الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد طاريق يحيى نجم الزمالك الأسبق حلمى طولان المدير الفني لفريق لإنبي بسبب لون القميص الذى كان يرتديه خلال مواجهة فريقه أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

قال يحيى خلال الاستوديو التحليلى لقناة الزمالك :"حلمى طولان كان يستفز جمهور الزمالك اليوم لأنه تى شيرت لونه أحمر كان من الممكن أن يختار أي لون أخر ونحن لا نقول له تهاون ولكنه نطالبه بتقدير بيته نادى الزمالك".

أضاف نجم الزمالك الأسبق:" جمهور الزمالك انتقد انتقدت حلمى طولان كثيرا لتحليله على قناة الأهلى ولكن لا نلومه ربما يكون ذلك عمله".

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وأنهى تصريحاته:" حلمي طولان كان لديه مستحقات مالية تقارب ‏النصف مليون جنيه في ولاية ممدوح عباس، ومرتضى منصور، الرئس ‏الحالي للزمالك، هو أصدر قراراً بصرفها له"‏

نجح نادى الزمالك في خطف 3 نقاط مهمة بعد الفوز على نظيره انبى بهدف نظيف احرزه محمود الونش في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 45 بعدما خاض الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يتجمد رصيد إنبى المركز عند 30 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدف.