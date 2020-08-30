شكرا لقرائتكم التعاون يقيل مدربه البرتغالي كامبيلوس بعد الخسارة السادسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقالت إدارة التعاون ‬⁩ برئاسة محمد القاسم البرتغالي فيتور كامبيلوس مدرب الفريق بعد الخسارة أمام الاتفاق في الجولة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وأضاف البيان بتكليف المدرب السعودي ⁧‫عبدالله عسيري‬⁩ بقيادة الفريق الأول بعد سلسلة الهزائم التي تلقاها التعاون منذ استئناف الدوري عقب الإيقاف بسبب جائحة كورونا، اذ خسر الفريق 6 مواجهات ليكون أحد الفرق التي اقتربت من الفرق التي تتصارع على البقاء.

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