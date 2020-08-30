شكرا لقرائتكم تعادل الشباب وأهلي جدة يعقّد صراع المراكز الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة أهلي جدة وضيفه، في قمة مواجهات المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الفريقان مسلسل إهدار النقاط حيث أصبح وضع الأهلي صعب للغاية للمحافظة على المركز الثالث بعد دخول فرق الوحدة والفيصلي والرائد للمنافسة، في حين واصل الشباب ابتعاده عن الفوز للمباراة الرابعة على التوالي.

وبدأت المباراة بحذر شديد من قبل الفريقين خاصة من الشباب الذي اعتمد على الهجمات المرتدة وتمكن مهاجمه الأرجنتيني كريستيان غوانكا من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 21 بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله الحمدان ليسدد الكرة بذكاء لتستقر في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وحاول الأهلي العودة إلا أنه انتظر حتى الدقيقة 39 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه علي الأسمري الذي أكمل تمريرة زميله عبدالفتاح عسيري بقدمه في شباك الشباب.

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وفي الشوط الثاني وضحت أفضلية الأهلي الذي حاول كثيراً تسجيل الهدف الثاني وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه عمر السومة الذي سدد كرةً قوية إلا أنها مرت بجانب مرمى الحارس مروان الحيدري.

وواصل الأهلي هجومه وسنحت للاعبه عبدالفتاح عسيري فرصة خطيرة حينما اخترق دفاع الشباب وسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

ورد الشباب وكان قريباً من تسجيل الهدف الثاني حينما تلقى مهاجمه عبدالله الحمدان تمريرة من زميله البرازيلي سيبا ليسدد الكرة إلا أنها وصلت سهلة للحارس ياسر المسيليم.

وواصل الأهلي هجومه وكاد لاعبه محمد المجحد أن يسجل الهدف الثاني حينما ارتقى لعرضية زميله سعيد المولد وحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت العارضة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 47 نقطة ليبقى في المركز الثالث، وارتفع رصيد الشباب إلى 40 نقطة ليبقى في المركز الثامن.