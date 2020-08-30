ديانج يكشف حقيقة هروبه من الأهلي

أكد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أليو ديانج، أنه سافر إلى مالي بعد الحصول على إذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع "تويتر"، مقطعًا مصورًا لديانج، أكد خلاله جاهزيته لمواجهة وادي دجلة المقبلة.
وقال ديانج: "سافرت إلى مالي بعد الحصول على إذن من سيد عبد الحفيظ، سأعود في أقرب وقت للمشاركة في التدريبات".
وأضاف: "سافرت لتجديد جواز السفر الخاص به، وسأكون متواجدًا في مباراة وادي دجلة المقبلة".
يشار إلى أن الأهلي سيواجه وادي دجلة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة رقم 24 من الدوري المصري الممتاز.
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