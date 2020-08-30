«نرحب بـ ليو في زعيم الدلتا».. نادي المنصورة يعلن تعاقده مع ميسي

أعلن نادي المنصورة عن تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونشر نادي المنصورة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" صورة لميسي بقميص النادي البرتقالي.

وكتب الحساب الرسمي للنادي على الصورة قائلاً: "لحسم الأمور نعلن عن صفقة القرن.. نرحب بـ ليو ميسي في زعيم الدلتا لمساعدة الفريق في الصعود للدوري المصري".

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وكان ليونيل ميسي قد أخطر برشلونة عبر فاكس رسمى بأنه يرغب فى تفعيل بند الرحيل المجانى بعد نهاية الموسم الحالى، والذى يتضمنه عقده المنتهى فى يونيو 2021، بعد الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونخ 2-8 فى ربع نهائى دوري أبطال أوروبا، وعدم الثقة فى مشروع البارسا الجديد تحت قيادة الهولندى رونالد كومان.

وكشفت تقارير صحفية، عن موافقة الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم برشلونة على عرض مانشستر سيتي للإنتقال إلى صفوفه هذا الصيف.

ووفقاً لما ذكرته إذاعة "كواترو"الإسبانية، إن ليونيل ميسي وافق على عرض مان سيتي للانتقال إلى ملعب الاتحاد الموسم القادم، وإتفق الطرفان على كافة التفاصيل الخاصة بأرقام الصفقة، ومن المقرر أن يسافر وفد من السيتي إلى برشلونة لحسم الصفقة التاريخية.

وأفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية بأن صفقة انتقال ليونيل ميسي إلى الفريق السماوي ستكلف خزائن الأخير نحو 750 مليون يورو.