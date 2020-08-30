تأكد غياب طارق حامد عن مواجهة الزمالك وبيراميدز المقبلة

تلقى لاعب خط وسط الفري الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طارق حامد، البطاقة الصفراء الثالثة، ليتأكد غيابه عن مباراة بيراميدز المقبلة في الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وحصل طارق حامد على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة إنبي المقامة حالياً في الجولة 23 لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك في كرة مشتركة مع لاعب الفريق البترولي محمود غالي، ليتأكد غياب اللاعب عن اللقاء المقبل.
ويعد طارق حامد لاعب الوسط الأساسي بالفريق، ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني للزمالك على محمد حسن في اللقاء المقبل.
يشار إلى أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، بينما يأتي إنبي في المركز السادس برصيد 30 نقطة.
وتعرض الزمالك للهزيمة أمام المقاولون العرب، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي، على استاد القاهرة، في الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الممتاز.
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