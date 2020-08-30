طواف فرنسا: الفرنسي الافيليب بطل المرحلة الثانية

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نيس: احرز الفرنسي جوليان الافيليب المركز الاول في الجولة الثانية من طواف فرنسا للدراجات الهوائية على مسافة 186 كلم الاحد في نيس وانتزع القميص الاصفر من النروجي الكسندر كريستوف الفائز بالمرحلة الاولى السبت.

وهو الفوز الخامس للفرنسي في طواف بلاده والاول منذ سباق ضد الساعة في منطقة بو خلال طواف عام 2019.

واجهش الافيليب بالبكاء بعد اجتيازه خط الوصول على جادة الانكليز في المدينة الجنوبي الساحلية وقال "امر مميز ان تفوز في احدى مراحل طواف فرنسا لا سيما ان العام الحالي استثنائي. لم افز باي سباق منذ مطلع العام الحالي لكني واصلت العمل وحافظت على رصانتي خلال الاوقات الصعبة".

واضاف "أردت اهداء الفوز الى والدي. بذلت كل ما في استطاعتي وكنت افتقد الى الفوز".

ترتيب الدراجين الخمسة الاوائل:

1- الفرنسي جوليان الافيليب 4.55.27 ساعة

2- السويسري مارك هيرشي التوقيت ذاته

3- البريطاني ادم ييتس التوقيت ذاته

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4- البلجيكي غريغ فان افرمايت التوقيت ذاته

5- الكولومبي سيرخيو هيغيتا التوقيت ذاته

الخمسة الاوائل في الترتيب العام

1- الفرنسي جوليان الافيليب 8.41.35 ساعة

2- البريطاني ادام ييتس بفارق 4 ثوان

3- السويسري مارك هيرشي بفارق 7

4- الكولومبي سيرخيو هيغيتا بفارق 17

5- السلوفيني تاديج بوغاتشار بفارق 17