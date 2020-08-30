جائزة بلجيكا الكبرى: هاميلتون يحقق فوزه الخامس في الموسم الحالي

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سبا فرانكورشان: احرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون المركز الاول في سباق جائزة بلجيكا الكبرى الجولة السابعة من بطولة العالم لسيارات فورمولا واحد على حلبة سبا فرانكورشان الاحد ليقترب من الرقم القياسي لعدد الانتصارات المسجل بأسم الاسطورة الالماني ميكايل شوماخر.

ورفع هاميلتون رصيده من الانتصارات الى 89 في مسيرته فبات على بعد انتصارين فقط من معادلة الرقم القياسي لشوماخر.

وتقدم هاميلتون على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس وعلى الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول).

والفوز هو الخامس هذا الموسم في 7 سباقات لهاميلتون الذي انطلق من المركز الاول في سباق اليوم، فخطا خطوة اضافية نحو معادلة رقم الاسطورة شوماخر من خلال احراز لقبه العالمي السابع هذا الموسم بعد ان وسع الفارق عن فيرشتابن في صدارة بطولة العالم الى 47 نقطة.

ولم يجد هاميلتون اي صعوبة طوال السباق الي لم يشهد اي احداث مثيرة، فتصدره من البداية وحتى النهاية علما بانه كان ينطلق من المركز الاول للمرة الـ93 في مسيرته.

وعلى الرغم من عدم مواجهته اي ضغوطات طوال السباق قال هاميلتون "لم يكن السباق الاسهل. عانيت من بعض الارتجاجات في الاطارات قبل ان تسير الامور على ما يرام. كنت متوترا بعض الشيء لاني تخوفت من حصول شيء ما كما حصل معنا على حلبة سيلفرستون (ثقب في الاطار) وبالتالي كنت متنبها لها الامر ولم اضغط كثيرا على الاطارات في نهاية السباق".

وللمفارقة، فإن السائقين الذين انطلقوا من المراكز الستة الاولى حافظوا على مراكزهم لدى اجتيازهم خط الوصول.

وحيا بوتاس زميله هاميلتون بالقول "لم يرتكب اي خطأ في سباق اليوم. سنحت لي فرصتان في تجاوزه عند الانطلاق وفي اللفة الخامسة لكنه نجح في الحفاظ على مركزه الاول في المرتين".

اما فيرشتابن فاعتبر بان السباق كان مملا بقوله "كان السباق مملا بالفعل. لم يكن باستطاعتي القيام باي شيء. لم يكن الامر ممتعا اليوم شعرت بأنني وحيد خلال السباق. استهلكت الاطارات في نهاية السباق وبالتالي لم اقم بأي مخاطرة".

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وقبل انطلاق السباق، وقف السائقون دقيقة صمت في تخليدا لكرى مرور عام على مصرع السائق الفرنسي انطوان هوبير سائق فورمولا 2 على الحلبة اتها.

وكانت والدة هوبير موجودة في حين خاض السائقون السباق وقد وضعوا الحرفين الاولين من اسم السائق الفرنسي وعائلته على سياراتهم.

اما اسرع لفة في السباق فكانت من نصيب الاسترالي دانيال ريكياردو (رينو) سجلها في اللفة الاخيرة ليحتل المركز الرابع في السباق.

ولم يشارك سائق ماكلارين الالاسباني كارلوس ساينز في السباق لمعاناة سيارته من مشكلة في العادم قبل انطلاقه.

وشهد السباق حادثة ارتطام سيارة الايطالي انطوميو جوفانيتسي (الفا روميو) مع البريطاني جورج راسل (وليامس) في اللفة الحادية عشرة ، ففقد الاخير السيطرة عليها ليرتطم بالحائط الدفاعي للحلبة من دون ان يتعرض لاي اذى وسارع الى اعلام فريقه بالقول "انا بخير" واضاف "لم اكن استطيع السيطرة على السيارة".

وتعرضت السيارتان لضرر كبير ما استدعى تدخل سيارة الامان لخمس لفات.

ودخل السائقون المتصدرون المرآب لتغيير اطارتهم خلال هه الفترة وحافظا على مراكزهم حتى نهاية السباق.

اما فيراري التي تعاني كثيرا هذا الموسم، فحققت نتيجة مخيبة اذ جاء الالماني سيباتيان فيتل ففي المركز الثالث متقدما بمركز واحد على زميله شارل لوكلير من موناكو.