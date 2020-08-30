شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: فهم القانون أساس التطبيق السليم لـVAR فى لقاء الزمالك وإنبى. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الزمالك * إنبى

المسابقة : الدوري العام المصري الجولة ال 23

الملعب : إستاد القاهرة

نتيجة المباراة : هدف مقابل لاشيء لصالح الزمالك

حكم المباراة : محمود عاشور

المساعد الأول : تحسين أبو السادات

المساعد الثاني : هانى عبد الفتاح

الحكم الرابع : صبرى إبراهيم

حكام الVAR : محمد سلامة، مبروك نبيل

ميزان التقييم لطاقم الحكام :-

حكم المباراة : محمود عاشور

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة : نجح الحكم محمود عاشور فى إدارة المباراة بشكل متميز وذلك من خلال الفهم الجيد للقانون والخبرات الكثيرة التى يمتلكها فى إدارة مثل هذه المباريات الصعبة. فى الدقيقة 6 من الشوط الأول يتدخل ال VAR ويقوم باستدعاء عاشور لاحتمالية وجود بطاقة حمراء على لاعب الزمالك طارق حامد الحكم يقوم بعملية ال On Field Review ويشهر البطاقة الصفراء لطارق حامد للتهور والقرار صحيح لعدم توافر معايير واعتبارات اللعب العنيف حيث أن دخول طارق حامد كان عفويا وفى حيز ونطاق اللعب ولاتوجد نية للإيذاء.

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تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة : طبق الحكم عنصر إتاحة الفرصة بصورة ممتازة ظهر ذلك جليا فى الدقائق 7، 51، 65.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز :-

قدم عاشور نموذجا ممتازا في اللياقة البدنية والأعتماد علي عنصر التحمل العام مع تغيير نموذج الجري الي تحمل السرعة عند اللزوم خاصة في الدقائق 46, 52, 69 والتى كانت تطلب سرعة الارتداد من الثلث الدفاع إلى الثلث الهجومى من الملعب.

العقوبات الأنضباطية والبطاقات : أنذر محمود عاشور كلا من طارق حامد وأسامة جلال وفرجانى ساسى و على فوزى فى الدقائق 6, 28, 35, 85 للتهور وإنذار للاعب إنبى محمود غالى فى الدقيقة 24 وذلك لتعطيل الهجوم الواعد.

تقييم الحكمان المساعدان :-

المساعد الأول : أشار على حالات التسلل فى الدقيقة 17 بتقدير صحيح و تطبيق ممتاز لل delay ومن ثم رفع الراية فى لقطة إلغاء هدف لصالح الزمالك فى الدقيقة 51 حيث أن لاعب الزمالك أوباما كان بالفعل فى موقف تسلل لحظة تمرير زميله الكره له وتعاون فى احتساب المخالفات القريبة منه فى الدقائق 8, 54

المساعد الثاني : أشار علي حالات التسلل في الدقائق 20, 24, 65 بتقدير صحيح.

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون

حكام الVAR:-

تدخل من ال VAR فى الدقيقة 6 من الشوط الأول لاحتمالية وجود بطاقة حمراء ومحمود عاشور يقوم بعملية ال On Field Review ويشهر البطاقة الصفراء لطارق حامد للتهور والقرار صحيح لعدم توافر معايير واعتبارات اللعب العنيف حيث أن دخول طارق حامد كان عفويا وفى حيز ونطاق اللعب ولاتوجد نية للإيذاء.