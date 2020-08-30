شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى تليفزيون الخليج 365 : كورونا يحرم جهاد جريشة من الدورى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة فى لايف الخليج 365، أن فيروس كورونا تسبب في حرمان جهاد جريشة الحكم الدولى المصرى، من إدارة مباريات الدورى السعودى خلال الأيام الماضية، بعدما تلقى دعوة من الاتحاد السعودى.

وتابع شبانة فى لايف الخليج 365، أن جريشة وطاقم الحكام لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة دخول السعودية، بسبب منع البلاد دخول أفراد لها لمعاناتها من الموجة الثانية لفيروس كورونا، وارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام الماضية بشكل واضح.

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وتلقى اتحاد الكرة طلبا من الاتحاد السعودي الاستعانة بخدمات جهاد حريشة ومعه المساعدين الدوليين أحمد حسام طه وتحسين ابو السادات لإدارة بعض مباريات الدوري السعودي، ووافق عليه مسئولو اللجنة الخماسية قبل أن تتسبب أزمة كورونا في عدم سفر طاقم الحكام.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.