أليو ديانج يوجه رسالة لجماهير الأهلى من مالى.. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أليو ديانج لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، على توجيه رسالة للجماهير أثناء تواجده فى مسقط رأسه بمالى، حيث نشرت الصفحة الرسمية للأهلى على فيس بوك مقطع فيديو لديانج قاله خلاله: "السلام عليكم جماهير الأهلى، لقد قمت بالسفر إلى بلدى مالى بعد الحصول على اذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لأقوم بتجديد جواز سفرى، وبإذن الله سأعود للمشاركة فى التدريبات، وأكون حاضرًا فى مواجهة وادى دجلة المقبلة".

وكان سيد عبد الحفيظ، قال إنه وافق على السماح للمالي أليو ديانج، بالسفر إلى بلاده من أجل تجديد جواز السفر الخاص به، مضيفا أن غياب اللاعب المالي عن مباراة المصري المقبلة للإيقاف، المقرر لها بعد غدٍ السبت، دفع الجهاز الفني إلى الموافقة على السماح بسفر اللاعب إلى بلاده، من أجل تجديد الجواز الخاص به، خاصة في ظل وجود متسع من الوقت بين مباراة المصري والمباراة التالية في مسابقة الدوري.

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وأوضح أن أليو ديانج سيعود إلى القاهرة منتصف الأسبوع القادم، للانتظام في تدريبات الفريق.

ويعاني الاهلي من غيابات كثيرة في الفترة الحالية إذ يفقد جهود ، كلاً من حسين الشحات ومحمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا للإيقاف ، كما يغيب عن لقاء المصري للإيقاف كلاً من أحمد فتحي والمالي آليو ديانج.

ويعلن فايلر قائمة الأهلي لمباراة المصري عقب مران الفريق غداً والتى ستُحدد القرار النهائي بالنسبة لصالح جمعة سواء بدخول القائمة أو عدم دخوله وأن كانت الدلائل تُشير إلى أن اللاعب سيكون ضمن خيارات المدرب السويسري في اللقاء المرتقب.