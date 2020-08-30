شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى: الفوز على طنطا سيعيد الثقة للاعبى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة صدقى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة أن فريقه حقق الفوز والثلاث نقاط على منافسه طنطا بثلاثية نظيفة فى الجولة الـ23 للدورى فى ظروف صعبة جدا يمر بها الفريق فى الوقت الحالى من إصابات وإيقافات بالإضافة لإصابة الهانى سليمان حارس مرمى الفريق بوباء كورونا .

وأضاف صدقى أن فريقه كان يحتاج للفوز علي طنطا مضيفا أنه يتوقع أن يعيد الفوز الثقة للاعبين خاصة وأن جميع المباريات السابقة كنا نؤدى فيها بشكل جيد ولكن النتيجة كانت تأتي علي عكس سير المباراة .

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وكشف المدير الفنى لسموحه أنه حتى الساعة الواحدة صباحا لم يكن يعلم من سيشارك بعد أن أظهرت تحاليل الدم وجود 4 حالات إيجابية بوباء كورونا بينما عند خضوعهم للمسحة جاءت سلبية مطالبا بضرورة استمرار المسحات الطبية .

وأضاف مدرب المنتخب الوطنى الأسبق أنه لا وقت لدينا للراحة في ظل تتابع المباريات وتقارب المستويات الفنية بين جميع الفرق وسنعمل علي استغلال الايجابيات والعمل عليها وتصحيح الاخطاء لتفادى تكرارها في المباريات القادمة .