شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حزن أسامة جلال بعد تعرضه للإصابة في مباراة الزمالك وإنبي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر الحزن على أسامة جلال مدافع فريق إنبي بعد خروجه مصابا أمام الزمالك في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، ورباعي الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى، ويقود الهجوم مصطفى محمد.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى، حراسة المرمى: محمود جاد، وخط الدفاع: على فوزى وإبراهيم يحيى وأسامة جلال وكريم فؤاد، ورباعي الوسط: حميد ماو، محمود غالى، عبد الرحمن عامر، محمد بسيونى، ويقود خط الهجوم: محمد شريف، فيستون عابدول.

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ويتواجد على مقاعد بدلاء إنبى كلا من:"عبد العزيز البلعوطى، محمد عرابى، محمود قاعود، أحمد العجوز، أحمد على، هشام عادل، محمد رزق، عمر سافيولا، أحمد حسين ميسى".

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة بعدما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.