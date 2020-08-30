شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هدف ملغى للزمالك أمام إنبى بسبب "تسلل" أوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى محمود عاشور حكم مباراة الزمالك وإنبى، هدفا للفريق الأبيض سجله يوسف أوباما مهاجم الفريق بسبب وجوده فى مصيدة التسلل خلال تسديد الكرة فى الشباك فى الدقيقة 50 من عمر المباراة المُقامة بينهما حاليًا، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويلجأ الحكم إلى تقنية الفيديو إذا كانت اللعبة تستوجب طردا ولكنه بعد رؤية اللعبة أشهر إنذار أصفر إلى طارق حامد.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى في خط الوسط، مصطفى محمد في خط الهجوم".

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كلا من:"محمود جنش، محمد عبد الغنى، حسام عبد المجيد، إسلام جابر، حسام أشرف، أوناجم، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد، أسامة فيصل".

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فيما دخل إنبى المواجهة بتشكيل مكون من:"محمود جاد في حراسة المرمى، على فوزى وإبراهيم يحيى وأسامة جلال وكريم فؤاد في خط الدفاع، حميد ماو، محمود غالى، عبد الرحمن عامر، محمد بسيونى في خط الوسط، محمد شريف، فيستون عابدول في خط الهجوم".

ويتواجد على مقاعد بدلاء إنبى كلا من:"عبد العزيز البلعوطى، محمد عرابى، محمود قاعود، أحمد العجوز، أحمد على، هشام عادل، محمد رزق، عمر سافيولا، أحمد حسين ميسى".

ويحتل الزمالك قبل المباراة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة بعدما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.