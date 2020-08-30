" VAR" يتدخل لتطبيق القانون وعاشور يكتفى بإنذار طارق حامد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة – الزمالك X انبى الـ 23 للدوري الممتاز في نسخته الـ61

النتيجة – التعادل بدون اهداف

الملعب – استاد القاهرة

الحكم – محمود عاشور

المساعد الأول – تحسين أبو السادات

المساعد الثاني – هانى عبد الفتاح

الحكم الرابع – صبرى إبراهيم

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تنائي الـ" VAR" – محمد سلامه – مبروك نبيل

الـ" VAR" يتدخل لتطبيق القانون وعاشور يرفض

ضربت كابينة الـ" VAR" موعد للتدخل وتصحيح الأوضاع في الدقيقة 7 من عمر اللقاء المقام حاليا عندما لعب طارق حامد بقوة مفرطة مع لاعب انبى ولم يحتسب الحكم المخالفة الفنية مما جعل كابينة تستدعى عاشور الى الشاشة للمراجعة ورؤية المخالفة بكل تأكيد طلب حكم" الفار " ان يشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الزمالك الذى كان في الوضع وافقا وكانت ركبته اليمنى في باطن لاعب انبى.

بروتوكول الفار لاينص على التدخل فى اشهار البطاقة الصفراء

الى جانب ان برتوكول ينص على ان الكابينة لا تستدعى الحكم لإشهار البطاقة الصفراء لكن طبقا للقانون فان القرار النهائي فنيا واداريا لحكم الساحة لكن كان هناك قانون يلتزم الجميع بتطبيقه سواء كابينة الفار او طاقم الحكام داخل المستطيل الأخضر .لابد ان يمتلك الحكام ثقافة تقبل تدخل كابينة الفار خاصه إذا كان القرار لتحقيق العدالة وتصحيح الأوضاع في القرارات المصيرية التي يمكن ان تغير نتائج المباريات