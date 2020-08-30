شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لتليفزيون الخليج 365 : الأهلى يُناقش استثناء ديانج والأجانب من توزيع المرتبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة فى لايف الخليج 365، أن النادي الأهلي يُناقش استثناء اللاعبين الأجانب من قرار توزيع المرتبات على ضعف عدد الشهور من خلال صرف 50 % من قيمة مرتبات اللاعبين شهريا، على ان يتم صرف باقي المستحقات في الشهور التالية، وهو الأمر الذي جاء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية وفي ظل وجود رغبة من ادارة النادي في عدم تخفيض عقود اللاعبين كما فعل العديد من اندية العالم مؤخرا.

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وأكد شبانة لتليفزيون الخليج 365 أن الأهلي يخشى من قيام اي لاعب بفسخ تعاقده بحجه عدم حصوله علي مستحقاته كاملة وهو الأمر الذي يرتبط اكثر باللاعبين الأجانب، خاصة بعد علم النادي بدخول بيراميدز في مفاوضات جادة مع المالي اليو ديانج وبحث ادارة بيراميدز عن ثغرة لفسخ عقد اللاعب وهو الأمر الذي ترغب ادارة الأهلي في التصدي اليه سواء بالنسبة لديانج على وجه الخصوص او لأي لاعب اجنبي.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.