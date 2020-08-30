شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 30 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، مصدر ببيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع فرجانى ساسى، مؤتمر صحفى الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل قرعة وتميمة بطولة العالم لليد. مصدر ببيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع فرجانى ساسى ترددت فى الساعات الماضية أنباء عن دخول نادى بيراميدز فى مفاوضات مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، من أجل إقناعه بعدم التجديد مع أبناء ميت عقبة والانتقال لصفوف الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل، وهو ما وضحه أحد المسئولين فى بيراميدز. الأهلي يستطلع طلبات المقاصة للاستغناء عن محمد إبراهيم في الصيف استطلع مسئولو النادي الأهلي طلبات نظرائهم في مصر المقاصة الخاصة ببيع محمد إبراهيم صانع العاب الفريق الفيومي لتعويض رحيل رمضان صبحي والذي رفض الاستمرار مع الفريق الأحمر عقب انتهاء اعارته من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي اتحاد الكرة يؤكد عدم التراجع عن "المسحات السريعة" إلا بقرار من وزارة الصحة Advertisements أكد مصدر باتحاد الكرة أنه لا يوجد نية لدى اللجنة الخماسية لإلغاء نظام المسحات السريعة للاعبى الدورى الممتاز قبل المباريات، والعودة لمسحة كورونا العادية خلال الفترة المقبلة، بعد اعتراض بعض الأندية على تعديل البروتوكول، وأكد المصدر أن اتحاد الكرة لا يفكر فى هذا الأمر إلا إذا جاء تعديل جديد من جانب وزارة الصحة المصرية. سلبية المسحة الطبية لحسين الشحات قبل الانتظام فى البرنامج التأهيلى تأكدت سلبية المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا التى خضع لها حسين الشحات، صانع ألعاب النادى الأهلى مؤخراً، تمهيداً لانتظامه فى البرنامج التاهيلى وبعدها فى مران الفريق الأحمر، بعد فترة غياب طويلة، بعدما خضع الشحات لعملية "الفتاق" قبل استئناف النشاط الرياضى مباشرة خلال فترة توقف كورونا. اتحاد الكرة يحيل طلعت يوسف وعضوى مجلس المصرى للجنة الانضباط قرر اتحاد الكرة إحالة طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، ومحمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى، وعدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصرى، للجنة الانضباط برئاسة المستشار السيد البندارى، بعد التصريحات والهجوم على مسئولى الاتحاد مؤخرا فيما يتعلق بقضية مسحات الكشف عن فيروس كورونا.

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