المصري يُعلن عبر الخليج 365 استمرار عبدالظاهر السقا في منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد طارق هاشم عضو مجلس ادارة المصري أن عبدالظاهر السقا مدير النشاط الرياضي مستمر في عمله ومجلس الادارة رفض استقالته.

وقال هاشم في تصريحات خاصة لمصراوي إن مجلس إدارة النادي المصري توصل لحل لأزمة عبدالظاهر السقا ونجح في اقناعه بالاستمرار.

واوضح، أن عبدالظاهر قدم استقالته ولكن لم يتم الموافقة عليها وذلك قبل مباراة الاهلي مساء امس السبت.

وأشار عضو مجلس إدارة المصري، أن ناديه تواصل مع عبدالظاهر وتم حل الامر وعودته لاستكمال عمله.