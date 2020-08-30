الخليج 365 يوضح.. ساسي لن يغيب عن الزمالك أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تلقى فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك بطاقة صفراء خلال مواجهة فريقه أمام إنبي في إطار الأسبوع الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعد تلك البطاقة الثانية لساسي، حيث حصل على بطاقته الأولى أمام المصري في الأسبوع الرابع.

وتنص اللائحة على إيقاف اللاعب مباراة واحدة حال حصل على 3 بطاقات صفراء متتالية.

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ولن يغيب فرجاني ساسي عن مواجهة بيراميدز المقررة يوم الخميس المقبل، في الدوري.

وسبق أن تم إيقاف ساسي في مواجهة طنطا بالأسبوع الـ12 للدوري، بعد حصوله على 3 بطاقات صفراء.

وأوضح حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، في وقت سابق، أن ساسي تم إيقافه أمام طنطا لحصوله على 3 بطاقات صفراء أمام الاتحاد بالأسبوع الأول، والمقاولون العرب بالأسبوع الخامس، وأسوان بالجولة الـ11.

وأشار الزناتي، إلى أن ساسي تلقى البطاقة في مباراة الاتحاد، عقب صافرة النهاية بعد دخوله في مشادة مع نور السيد لاعب وسط زعيم الثغر.