رسميًا.. ضربة في صفوف الزمالك قبل موقعة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

يفتقد فريق الزمالك خدمات لاعبه طارق حامد في مباراة بيراميدز المقبلة والتي ستقام يوم الخميس ضمن حسابات الأسبوع الـ24 من مسابقة دوري we المصري.

ويأتي غياب طارق حامد بسبب حصوله على بطاقة صفراء في مباراة إنبي إثر تدخله على محمود غالي لاعب وسط الفريق البترولي في الدقيقة السادسة.

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ويعتبر حصول طارق حامد على البطاقة الصفراء هيّ الثالثة حيث سبق وأن نالها في مباراتي الجونة والإسماعيلي.

ويعتبر طارق حامد أحد الركائز الأساسية في تشكيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون حيث شارك صاحب الـ31 عامًا في 25 مباراة خلال هذا الموسم بجميع المسابقات سواء كانت محلية أو قارية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري خلال هذا الموسم برصيد 39 نقطة بفارق نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثالث والذي خسر هذه الجولة من الجونة (2-0)، كما يبتعد الفريق الأبيض عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بفارق ست نقاط.