"الونش" يقود الزمالك لعبور عقبة إنبي بصعوبة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الزمالك فوزا صعبا على نظيره انبي، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 23 بدوري we المصري.

وسجل المدافع محمودحمدي الونش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة جزاء انبي.

وبتلك النتيجة، وصل فريق الزمالك إلى النقطة 45 بالتساوي مع بيراميدز في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد انبي عند 30 نقطة بالمركز السابع.

ودخل الزمالك مواجهة انبي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، عبدالله جمعة.

خط الوسط المدافع: طارق حامد، فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: أحمد مصطفى "زيزو"، يوسف "أوباما"، أشرف بنشرقي.

المهاجم: مصطفى محمد.

وعلى الجانب الاخر لعب إنبي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى:محمود جاد

Advertisements

خط الدفاع :أسامة جلال - إبراهيم يحيى - على فوزى - كريم فؤاد

خط الوسط : عبد الرحمن عامر - حميد ماو - محمود غالى

خط الهجوم : محمد بسيونى - فيستون عبدول - محمد شريف

ملخص المباراة

في الدقيقة 4، نجح عبدالله جمعة في تشكيل أول خطورة على مرمى انبي، بعدما حصل على الكرة في الجانب الأيسر من طارق حامد وبدلًا من لعب عرضية إلى مصطفى محمد صوبها مباشرة تجاه الزاوية الضيقة لمحمود جاد الذي انتبه لها وأمسك بالكرة.

ومع حلول الدقيقة5 ، دهس طارق حامد على جسد محمود غالي لاعب انبي، ليعود حكم المباراة محمود عاشور إلى الفيديو ويحتسب بطاقة صفراء ضد لاعب وسط الزمالك.

واهدر انبي فرصة للتقدم في الدقيقة 28، بعدما حصل على الكرة من خلف خط الدفاع واستطاع أن يتقدم لمنطقة الجزاء ولعب الكرة للقادم من الخلف فيستون عبدالرازق لكن الهجمة توقفت عند أقدام مدافعي الزمالك.

وأجرى حلمي طولان تغيير اضطراري في الدقيقة 40، بعد اصابة اسامة جلال ليدفع بهشام عادل بدلا منه.

في الدقيقة 58 اهدر اوباما فرصة لتسجيل الهدف الأول للزمالك، بعد تمريرة من أحمد سيد زيزو داخل منطقة جزاء انبي سددها بعيدا عن المرمى.

وقرر بارتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزملك الدفع بالثنائي محمد اوناجم وكاسونجو في الدقيقة 70 بدلا من أحمد سيد زيزو و مصطفى محمد.

وسجل محمود حمدي الونش الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 73، مستغلا كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء وسط غفلة دفاعية من انبي سددها الوتش نحو الشباك قبل السقوط ارضا.