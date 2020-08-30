الفوز الأول بعد كورونا.. سموحة يزيد من أوجاع طنطا بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
حقق فريق سموحة فوزًا ثمينًا على حساب طنطا بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الاسكندرية" ضمن حسابات الجولة 23 من مسابقة دوري we المصري.
وصعد سموحة للمركز الخامس في جدول الدوري برصيد 31 نقطة ليتساوى في عدد النقاط مع جاره الاتحاد السكندري إلا أن "زعيم الثغر" لديه مباراتين مؤجلتين.
هذا الفوز هو الأول لفريق سموحة بعد قرار استئناف الدوري عقب جائحة فيروس كورونا، حيث كان الفريق السكندري تعادل في ثلاث مباريات مقابل هزيمة من بيراميدز بنتيجة (2-1).
في المقابل، ظل طنطا في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 16 نقطة ليتلقى خسارة خامسة على التوالي.
تفاصيل مباراة سموحة وطنطا:
أحرز شريف رضا هدفًا لصالح سموحة في الدقيقة الأولى من بداية المباراة بعد عرضية من المحترف الأوغندي ديريك ديسامبي لتصبح النتيجة (1-0).
وفي الدقيقة 42، استطاع المحترف الأوغندي ديريك ديسامبي أن يعزز النتيجة لمصلحة سموحة بالهدف الثاني لتصبح النتيجة (2-0).
صلاح محسن بعدما ساهم بتمريرة الهدف الثاني عاد من جديد في الدقيقة 71 من زمن أحداث المباراة ليسجل الهدف الثالث من رأسية رائعة ليعزز النتيجة لمصلحة الفريق السكندري لتصبح (3-0).
ومن المقرر أن يلعب سموحة في الجولة المقبلة أمام منافسه الإنتاج الحربي، في المقابل سيلعب طنطا ضد فريق الاتحاد السكندري.
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