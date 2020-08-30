حلمي طولان يُعلن تشكيل انبي لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 23 بدوري we المصري. واختار طولان تشكيل مكون من: حراسة المرمى:محمود جاد Advertisements خط الدفاع :أسامة جلال - إبراهيم يحيى - على فوزى - كريم فؤاد خط الوسط : عبد الرحمن عامر - حميد ماو - محمود غالى خط الهجوم : محمد بسيونى - فيستون عبدول - محمد شريف ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد فريق انبي في المركز السادس برصيد 30 نقطة.

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