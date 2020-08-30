عنصر جديد وحيد في تشكيل الزاملك أمام انبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن بارتيس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة انبي التي تقام في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل على تشكيل الفريق عنصر وحيد وهو أحمد عيد المدافع الأيمن نظرًا لإصابة حازم إمام بينما تبقى كافة العناصر الأخرى كما هي.

ويواصل الزمالك ثبات التشكيل في الفترة الأخيرة خلال محاولات المدير الفني من أجل الوصول لأفضل توليفة قبل مباريات دوري الأبطال.

وتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، عبدالله جمعة.

خط الوسط المدافع: طارق حامد، فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: أحمد مصطفى "زيزو"، يوسف "أوباما"، أشرف بنشرقي.

المهاجم: مصطفى محمد.

وتواجد بين البدلاء: محمود عبدالرحيم "جنش"، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، حسام أشرف، أسامة فيصل، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد، محمد أوناجم.