هدية للزمالك.. الجونة يهزم المقاولون ويُدخل المصري منطقة الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قدّم فريق الجونة هدية للزمالك بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "خالد بشارة" ضمن حسابات الأسبوع الـ23 من مسابقة دوري we المصري.

هزيمة المقاولون جعلت فريق "ذئاب الجبل" يتوقف رصيده عند 40 نقطة ليصبح مهددًا بفقدان المركز الثالث حال فوز الزمالك على إنبي في اللقاء الذي سيقام مساء اليوم.

وفشل المقاولون في استغلال نتيجة الجولة الماضية عقب الفوز الذي حققه مساء الخميس الماضي على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة أي على بعد نقطة واحدة فقط من فريق المقاولون العرب.

في المقابل، استطاع الجونة أن يحقق نتيجة إيجابية بعد سلسلة من النتائج السلبية عقب استئناف المباريات مجددًا بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

الجونة خاض خمس مباريات بعد قرار الاستئناف ليتعادل أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري بنتيجة (1-1)، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات أمام نادي مصر ومصر المقاصة والأهلي بنتيجة (1-0).

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وأصبح ترتيب الجونة في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة ليصعد ثلاثة مراكز مما جعل فريق المصري البورسعيدي يدخل منطقة الهبوط ليصبح في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.

ويمتلك فريق المصري البورسعيدي ثلاث مباريات مؤجلة أمام حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندري.

تفاصيل المباراة:

حكم اللقاء سعيد حمزة احتسب ركلة جزاء لصالح الجونة بعد عرقلة لاعب الوسط أكرم توفيق على يد عبد العزيز موسى في الدقيقة الثالثة.

واستطاع مهاجم الجونة والتر بواليا أن يسجل هدف الجونة الأول من ضربة جزاء ليتقدم الفريق الساحلي (1-0) في الدقيقة السادسة.

حكم اللقاء عاد في الدقيقة 17 لتقنية الفيديو بعدما لمس مدافع فريق الجونة الكرة بيده ليطالب فريق المقاولون العرب باحتساب ضربة الجزاء إلا أن سعيد حمزة رفض احتساب الكرة.

شهدت الدقيقة 59 إثارة كبيرة بعدما لغى حكم اللقاء هدفًا لصالح المقاولون حيث كان قبل هدف فريق "ذئاب الجبل" ضربة جزاء للجونة ليقرر سعيد حمزة حكم المباراة العودة لتقنية الفيديو.

تقنية الفيديو جعلت حكم المباراة يلغي الهدف ويحسب ضربة جزاء للجونة ليتكفل بها والتر بواليا مسجلاً هدف فريقه الثاني لتصبح النتيجة (2-0) للجونة.