اليو ديانج يكشف حقيقة هروبه من الأهلي

رد أليو ديانج لاعب وسط الأهلي على الشائعات التي ترددت حول هروبه عن الفريق بعد سفره إلى بلاده مالي. إلى بلاده مالي. ونشر الحساب الرسمي للأهلي مقطع فيديو للاعب في مالي يؤكد عودته للفريق الأحمر ومشاركته في لقاء وادي دجلة يوم الجمعة المقبل. يؤكد عودته للفريق الأحمر ومشاركته في لقاء وادي دجلة يوم الجمعة المقبل. وغاب ديانج عن لقاء الأهلي والمصري بسبب طرده في لقاء الجونة.

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