اليو ديانج يكشف حقيقة هروبه من الأهلي

رد أليو ديانج لاعب وسط الأهلي على الشائعات التي ترددت حول هروبه عن الفريق بعد سفرهإلى بلاده مالي.
ونشر الحساب الرسمي للأهلي مقطع فيديو للاعب في مالييؤكد عودته للفريق الأحمر ومشاركته في لقاء وادي دجلة يوم الجمعة المقبل.
وغاب ديانج عن لقاء الأهلي والمصري بسبب طرده في لقاء الجونة.
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