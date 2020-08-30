نجح الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك في تسجيل هدف التقدم في شباك ضيفه انبي في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الدوري الممتاز. الذي يجمعهما ضمن منافسات الدوري الممتاز. ونجح محمود الونش قلب دفاع الفريق الابيض في افتتاح النتيجة للزمالك في الدقيقة 73 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستفيداً من الركلة الركنية التي نفذها اشرف بنشرقي. الفريق الابيض في افتتاح النتيجة للزمالك في الدقيقة 73 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستفيداً من الركلة الركنية التي نفذها اشرف بنشرقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتقدم بالهدف الأول أمام انبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.