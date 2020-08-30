اشعة على قدم كريم العراقي للوقوف على اصابته

يخضع كريم العراقي الظهير الأيمن لفريق المصري لكرة االقدم لاشعة تشخيصية على قدمه بعد وجود شكوك حول إصابته بتمزق في العضلة الأماميةللقدم اليمنى.
وقال الدكتور شادي السعدني طبيب فريق المصري في تصريحات لموقع النادي، أن تحديد مدى إصابةاللاعب سيتحدد بناء على الأشعة التشخيصية التي سيخضع لها.
كان كريم العراقي قد اصيب خلال مباراة المصري والأهلي التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الاهلي بهدفين نظيفين في الجولة 23 للدوري الممتاز
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