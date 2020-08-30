يوفيتش يُضحي بمنتخب بلاده من أجل ريال مدريد

أعتذر الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الإسباني، لمنتخب بلاده عن المشاركة معهم في التوقف الدولي القادم، من المُقرر أن يلعب منتخب صربيا ضد روسيا وتركيا، في دوري الأمم الأوروبية .

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن قائمة منتخب صربيا خلت من اسم لوكا يوفيتش، بطلبٍ من اللاعب نفسه، حيث

يرغب مهاجم ريال مدريد في المشاركة في تحضيرات الفريق الملكي، استعداداً للموسم الجديد .

وحتي الآن لم يُقدم لوكا يوفيتش ، المستوى المأمول منه في الموسم الماضي مع ريال مدريد، حيث سجل هدفين فقط، رغم أنه كلف خزائن

اللوس بلانكوس حوالي 60 مليون يورو.

أضافت، أن مشاركة يوفيتش مع منتخب صربيا في دوري الأمم الأوروبية، ستُحتم عليه عزل نفسه لأسبوعين عندما يعود إلى إسبانيا، وهو ما يعني بأنه سيُفوت الجولات الأولى من الليجا .

ويأمل يوفيتش في أن يترك بصمة له هذا الموسم، نظرا لأنه قد تعرض لإصابةٍ قوية في نهاية الموسم ، وهو ما جعله يغيب عن المباريات الأخيرة بالليجا .