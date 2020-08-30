تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الـ٢٨

انتهت مساء اليوم الأحد منافسات الجولة ال ٢٨ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدورى السعودى".

وحسم نادي الهلال السعودي لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد الفوز علي الحزم بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى النقطة ٦٦ ، بفارق ٦ نقاط عن الوصيف نادي

النصر صاحب المركز الثانى برصيد ٦٠ نقطة.و يأتى فى المركز الثالث فريق اهلي جدة برصيد ٤٧ نقطة، يليه نادى الوحدة برصيد ٤٦ نقطة ، ويأتي في المركز الخامس نادي الفيصلي برصيد ٤٥ نقطة.إليكم جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة ال٢٢ :1- الهلال: 66 نقطة.2- النصر: 60 نقطة.3- الأهلي : 47 نقطة.4- الوحدة : 46 نقطة.5- الفيصلي : 45 نقطة.6- الرائد : 43 نقطة.7- الاتفاق : 42 نقطة.8- الشباب : 40 نقطة.9- أبها : 35 نقطة.10- التعاون : 32 نقطة.11- الاتحاد : 31 نقطة.12- الفتح : 30 نقطة.13- الفيحاء : 29 نقطة.14- ضمك : 29 نقطة.15- الحزم : 27 نقطة.16- العدالة : 21نقطة.