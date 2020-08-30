اهلي جدة يتعادل مع الشباب في الدوري السعودي

حسم التعادل الايجابى مواجهة فريق أهلي جدة أمام فريق الشباب بنتيجة ١-١ في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الجوهرة المشعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري كأس

أفتتح أهداف اللقاء لاعب الشباب كريستيان جوانكا في الدقيقة ٢١ من زمن اللقاء.

ليتعادل اهلي جدة عن طريق علي الأسمري في الدقيقة ٣٩ من زمن اللقاء.

بهذة النتيجة يحتل نادى اهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤٧ نقطة، في حين ياتي نادي الشباب في المركز الثامن برصيد ٤٠ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة. من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.أفتتح أهداف اللقاء لاعب الشباب كريستيان جوانكا في الدقيقة ٢١ من زمن اللقاء.ليتعادل اهلي جدة عن طريق علي الأسمري في الدقيقة ٣٩ من زمن اللقاء.بهذة النتيجة يحتل نادى اهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤٧ نقطة، في حين ياتي نادي الشباب في المركز الثامن برصيد ٤٠ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.

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