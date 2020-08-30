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الزمالك يفتقد طارق حامد أمام بيراميدز

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يفقد  الزمالك خدمات نجم الفريق طارق حامد، أمام بيراميدز في الجولة المقبلة من مسابقة الدوري، بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

وحصل طارق حامد على الإنذار الثالث

أمام إنبي في المباراة المقامة بينهما على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة. 

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