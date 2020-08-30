شوط اول ممل بين الزمالك وانبي

حسم التعادل السلبي الشوط الاول من لقاء الزمالك وانظيره انبي بملعب بستاد القاهرة ضمن الجولة الـ23 للدوري الممتاز، في شوط ممل دون اي خطورة على مرمى الفريقين.
ضغط الزمالك منذ البداية رغبة في احراز هدف مبكر يريح الاعصاب واعتمد لاعبو انبي علي الهجمات المرتدة وخاصة الجبهة اليمني التى نظرا لتقدم عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك كثيرا وترك ثغرات خلفه شكلت مرتدات انبي خطورة خاصة من جانب سرعة محمد شريف الذىازعج دفاعات الابيض.
وبقى ضعف الكثافة العددية وتقارب الخطوط مشكله هجومية لانبي في ظل الحرص على تأمين الجانب الدفاعي.
لجأ محمود عاشور حكم المباراة الي تقنية حكم الفيديو " فار " في التحام طارق حامد من الزمالك ومحمد بسيونى من انبى، وبالفعل منح طارق حامد انذار لخشونته مع لاعب انبى.
وتأكد غياب طارق عن مباراة الزمالك وبيراميدز المقبلة في
اشهر محمود عاشور حكم المباراة إنذارات عديدة لكل من طارق حامد وفرجاني ساسي ، لزمالك واسامة جلال ومحمود غالي من انبى.
ضم تشكيل الزممالك في حراسة المرمى: محمد أبو جبل وفي الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.
والوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى ، والهجوم: مصطفى محمد.
وضم تشكيل انبي في حراسة المرمى: محمود جاد والدفاع: على فوزى وإبراهيم يحيى وأسامة جلال وكريم فؤاد والوسط: حميد ماو، محمود غالى، عبد الرحمن عامر، محمد بسيونى والهجوم: محمد شريف، فيستون عابدول.
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