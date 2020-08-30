المقاولون يرفض توقيع عقوبات على اللاعبين بعد الخسارة أمام الجونة

ترفض إدارة المقاولون العرب، توقيع عقوبات وتجميد المستحقات المالية للاعبين، بعد الخسارة أمام الجونة بهدفين نظيفين، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الممتاز المصري.

وأكد نادي المقاولون إلى أن سوء الحظ، والإجهاد

بعد مباراة الزمالك، التي فاز فيها الفريق بثنائية مقابل هدف، كانا سببًا لخسارة ذئاب الجبل اليوم، حيث أكدت إدارة النادي ثقتهم في الجهاز الفني واللاعبين في العودة من جديد ومواصلة الحفاظ على التواجد بالمربع الذهبي.

وخسر المقاولون امام الجونة بهدفين دون رد، على ملعب "خالد بشارة"، بالغردقة، وتوقف رصيد ذئاب الجبل عند 40 نقطة، في المركز الرابع، فيما رفع الجونة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر.