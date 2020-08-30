مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الأحد 30 / 08 / 2020 في الدوري المصري

تواجه فريقي الزمالك وإنبي اليوم، في أحد مواجهات الدوري المصري الممتاز 2020 الإستثنائي، يطمح الفارس الأبيض في تعويض ما حدث في اللقاء الأخير ضد نادي المقاولون العرب والهزيمة المرة منه بهدفين مقابل هدف في آخر الدقائق، فهل ينجح كارتيرون وكتيبته في حصد إنتصار علي حساب الفريق البترولي إنبي أم لا، ويأمل نادي إنبي في تحقيق نتيجة إيجابية في هذا المشوار، خاصة أنه دائما ما يكون من الفرق العنيدة ضد القطبين.

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي

• طرفي اللقاء : الزمالك وإنبي.

• مناسبة اللقاء : الدوري المصري.

• التوقيت : 9:00 بتوقيت القاهرة.

• القناة : أون تايم سبورت 1.

• المعلق : أيمن الكاشف.

سننقل لكم البث المباشر رابط مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي عبر في لقاء اليوم الأحد 30 من شهر أغسطس 2020، في مواجهة من المتوقع أن تبدأ الساعة العاشرة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة ، والتاسعة 9:00 بتوقيت القاهرة، وذلك عبر قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق أيمن الكاشف علي الصوتية الأولي وبلال علام علي الصوتية الثانية.

تكبد الزمالك خسارته الرابعة هذا الموسم أمام المقاولون العرب في الجولة الماضية (1-2) ، وتوقف رصيده عند 42 نقطة في المركز الثالث ، مشيرا إلى أن هناك قرارا إداريا بخصم 3 نقاط من رصيد الزمالك في نهاية الموسم. هذا

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بث مباشر مباراة الزمالك وإنبي

الفصل.تاريخ مواجهات الفريقين الزمالك وإنبي دائما ما تشهد إثارة كبيرة بينهم، فهل ينجح نادي الزمالك في حصد نقاط اللقاء بالكامل وتعويض ما حدث في لقاء الدور الأول، عندما خسر الفريق بهدفين مقابل هدف من نادي إنبي، في لقاء كان كلاسيكي وقوي، وسجل الأهداف وقتها كلا من محمد بسيوني ومحمود علاء ومحمد شريف.نادي الزمالك يتواجد في المركز الثالث بالترتيب العام للدوري ويتمني الصعود إلي المركز الثاني من جديد، أو علي الأقل المنافسة مع نادي بيراميدز عليه خاصة بعد إنتصار الأخير بالأمس، فهل ينجح في الفوز علي حساب نادي إنبي أم لا، وقد حصد الزمالك حتي الآن 42 نقطة ، بعد الخسارة الماضية من المقاولون بهدفين مقابل هدف..

-مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي "اضغط هنا"

-مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي "اضغط هنا"

-مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي "اضغط هنا"