يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف الاهلي والشباب فى الدوري السعودي، فى قمة مباريات اليوم الاحد 30-8-2020، ضمن منافسات الجولة الـ28 من “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

انطلقت مباراة الأهلي والشباب في تمام الساعة 19:40 بتوقيت مصر، 20:40 بتوقيت مكة المكرمة، 17:40 بتوقيت جرينتش، واقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

ونُقلت مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي عبر شاشة قناة الرياضية السعودية، بصوت المعلق الرياضي “فهد العتيبي”.

استعاد اهلي جدة جزء من توازنه المفقود فى الدوري السعودي بعدما تعادل مع ضيفه الشباب 1-1.

افتتح الشباب باب التسجيل عندما صوب جوانكا كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء استقرت على يسار ياسر المسيليم (21) وتهيأت فرصة للشباب لمضاعفة النتيجة ولكن كرة محمد سالم مرت بجانب القائم (37).

ونجح الأهلي في أدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، بعد مجهود فردي كبير لعبدالفتاح عسيري الذي تجاوز أكثر من لاعب ومرر كرة عرضية لزميله علي الأسمري الذي صوبها قوية على يمين مروان الحيدري (39).

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ورفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بترتيب جدول الدوري السعودي، كما رفع الشباب رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدوري السعودي قد شهد فوز الشباب بهدف نظيف، سجل الهدف اللاعب “دانيلو مورينو اسبريليا”.

إليكم فيديو أهداف الاهلي والشباب فى الدوري السعودي

هدف التقدم للشباب

هدف التعادل للاهلي 1-1

لقطات من المباراة..

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