صفقات الاهلي | من هو طاهر طاهر؟ مميزات وعيوب الصفقة

أبرم النادي الاهلي أول صفقاته في الميركاتو الصيفي 2020 حين قرر التعاقد مع جناح فريق المقاولون “طاهر طاهر“، نظير 20 مليون جنيه، بعقد طويل الأمد يصل لخمس سنوات.

ووافق الاهلي على إدراج بند يضمن لـ المقاولون العرب الحصول على 20% من قيمة صفقة بيع طاهر طاهر في المستقبل لأي نادٍ خارج الدوري المصري الممتاز.

رئيس النادي الاهلي “محمود الخطيب” كان قد تدخل بنفسه لحسم ملف الصفقة مع رئيس المقاولون العرب “محسن صلاح” عن طريق عقد جلسة استثنائية في مقر نادي المقاولون العرب للاتفاق على كافة التفاصيل بين الناديين.

وقام مدير التعاقدات “أمير توفيق” باتمام كافة إجراءات التعاقد مع اللاعب بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر خلال فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان طاهر طاهر مطلوبًا قبل عدة سنوات في القلعة الحمراء منذ أن وصف بـ “محمد صلاح الجديد“، وهذا ما دفع إدارة المقاولون العرب نحو التفكير في بيعه لأحد الأندية الأوروبية وتكرار تجربتي محمد صلاح ومحمد النني.

من هو طاهر طاهر؟

طاهر طاهر هو جناح دولي مصري، ولد في مارس 1997، وبدأ مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، وتم تصعيده للفريق الأول خلال عام 2014، ثم أعير لفترة قصيرة لنادي لوهافر الفرنسي لمدة موسم واحد (2016-2017) لعب خلاله 15 مباراة كأساسي وسجل هدف أمام كاليه، ثم عاد إلى المقاولون العرب مرة آخرى ليشارك معه في بطولة الدوري المصري.

لعب طاهر طاهر ضمن صفوف منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب، لكنه غاب عن المشاركة مع الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، التي أقيمت في القاهرة خلال نوفمبر 2019، وانتهت بتتويج مصر لتصعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو المؤجلة لعام 2021.

: رمضان صبحي: حزين من أجل جمهور الاهلي.. والتعاقد مع طاهر كان رسالة للرحيل

ولفت نجم المقاولون العرب أنظار مسؤولي النادي الاهلي خلال موسم 2020/2019 بصورة غير مسبوقة ما دفعهم نحو اتخاذ قرار التعاقد معه كي يكون خليفة الجناح السابق رمضان صبحي الذي استسلم لإغراءات بيراميدز في الميركاتو الصيفي 2020.

وتدير شركة Base soccer Agency Ltd البريطانية، ومقرها في العاصمة لندن، أعمال طاهر طاهر، وهي نفس شركة نجوم أمثال “كايل ووكر وكايل ناوجتون وآرون لينون وبن واطسون وشوبا أكبوم وداني روز وآشلي يونج وأولا آينا ومايا يوشيدا وأليكس أيوبي وآلان نيوم” والرباعي المصري “محمد هاني وأحمد حمدي وعلي غزال وأحمد حجازي”، ونجم منتخب قطر “عبد الكريم حسن”.

ما هي مميزات طاهر طاهر؟

يجيد طاهر اللعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر ويستطيع تأدية دور المهاجم الصريح أو الوهمي، كما أنه يمتاز بالسرعة العالية والقدرة على تسجيل الأهداف، كما أنه يتميز بالإصرار الشديد، ويرفض الخسارة مطلقًا خلال المباريات، الأمر الذي يؤهله ليكون أحد قادة الاهلي ومنتخب مصر في المستقبل القريب.

يجيد طاهر محمد طاهر المراوغة وتغيير الاتجاهات بفضل سرعته العالية، ويجيد التمريرات القصيرة من قدم لقدم، وهي سياسة الاهلي في تدوير الكرة من بعد وصول رينيه فايلر.

رغم انضمامه لصفوف الاهلي، وهو أعلى مستوى يمكن لأي لاعب مصري الوصول إليه، إلا أن طاهر محمد طاهر يتمتع بطموح كبير، ويريد التألق بين صفوف الاهلي كي يكون بوابته لأحد أكبر أندية أوروبا بعد عامين أو ثلاثة أعوام على الأكثر.

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ويتميز طاهر محمد طاهر بسرعة الانطلاق والتحكم الجيد في الكرة “دربلينج”، كما أنه يمتاز بالجراءة على المرمى، حيث يرغب دائما في التهديف وتدوين اسمه ضمن مسجلي الأهداف.

وحاول اللاعب تطوير نفسه في تأدية الواجبات الدفاعية بشكل جيد خلال أيامه الأخيرة مع المقاولون العرب، ومن دون شك سيعمل على تعزيز تلك النقطة رفقة الاهلي، بعدما أكد عدم خوفه من الالتحام.

نقطة أخيرة تجلعه صفقة مميزة حقًا، تتعلق بالتكوين البدني، فهو يمتلك قدرات بدنية رائعة وقامة مناسبة للاعب وسط عصري.

ما هي عيوب طاهر طاهر؟

أسوأ شيء في طاهر طاهر هو العصبية الزائدة التي تكلفه الحصول على البطاقات الملونة، وأشهرت البطاقة الصفراء له خلال موسم 2019/2018 ست مرات بالاضافة لبطاقتين حمراوتين أمام إنبي والإسماعيلي، وفي كلتا المباراتين خسر المقاولون العرب بنفس النتيجة 2/1.

علاوة على أنه يلعب بخشونة وحدة كبيرة، الأمر الذي عرضه للعديد من الإصابات التي كان يستطيع تفاديها خلال السنوات الماضية.

وكشف مدربه السابق “علاء نبيل” الذي كان وراء قرار تصعيده للفريق الأول بنادي المقاولون، هذه الثغرة في شخصية طاهر طاهر.

وأكد علاء نبيل “طاهر لديه سمات قيادية لكنه يتحدث بشكل دائم إلى اللاعبين الأكبر منه في السن بهدف توجيههم وليس لأخذ النصح منهم، وهذا يُسبب بعض المشاكل والضيق ويوتر علاقته بالآخرين”.

أيضًا أبرز عيوبه قلة التسديد بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء، وعدم اللعب كثيرًا برأسه داخل صندوق العمليات عندما يستدعي الأمر لقيامه بالزيادة العددية، وهي الأمور التي كان مدرب المقاولون العرب “عماد النحاس” يسعى لعلاجها، لكن الإصابات حرمت الجهاز الفني من الاستفادة بجهوداته في موسم 2020/2019.

أرقام طاهر طاهر

أرقام طاهر طاهر متواضعة على مدار السنوات التي لعبها مع المقاولون العرب وفي لوهافر، فلم يصنع ويسجل الكثير من الأهداف، وفي موسمه الأخير مع المقاولون قبل الانضمام للأهلي لم يشارك في الكثير من المباريات بسبب الإصابات، وغاب كذلك عن صفوف منتخب مصر الأوليمبي، ومنتخب مصر الأول، للتتعرض صفقة انتقاله للأهلي لتشكيك على نطاق واسع.

لعب طاهر محمد طاهر مباراة دولية واحدة مع منتخب مصر الأول في 2018، فيما شارك قبلها مع منتخب الشباب في أمم أفريقيا 2017، ولم يشارك بسبب الإصابة في بطولتي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للكبار وتحت 23 سنة واللتان أقيمتا في مصر.

وشارك مع المقاولون العرب مع الفريق الأول بموسم 2013/ 2014 ولعب في مركز المهاجم الصريح وتحت المهاجمين وجناح أمامي لكن حظوظه كانت قليلة للظهور بسبب الإصابات.

في موسم 2020/2019 لم يشارك سوى في 6 مباريات فقط مع نادي المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز، وسجل هدفًا وحيدًا ولم يصنع أي أهداف، ونال بطاقة صفراء، وهذا كان سبب التشكيك في إمكانية نجاحه، لكنه سيكون دافعًا من دون شك ليؤكد أحقيته في ارتداء القميص الأحمر.