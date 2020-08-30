أخبار الانتر: كونتي يُصر على التعاقد مع كانتي في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية ايطالية، ان مدرب الإنتر الإيطالي “أنطونيو كونتي” يصر على التعاقد مع لاعب وسط تشيلسي، الدولي الفرنسي “نجولو كانتي” في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويسيطر أنطونيو كونتي بشكل كامل على استراتيجية انتقالات الإنتر في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد الأزمة التي نشبت مع الرئيس “ستيفن تشانغ”، بعد أيام فقط من نهائي الدوري الأوروبي.

ووفقاً لموقع “Tuttomercatoweb” فإن تشيلسي يطلب مبلغ 50 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات كانتي، ولكن إدارة الإنتر تأمل في استقدامه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع إلزامية الشراء مقابل 50 مليون يورو في الميركاتو الصيفي 2021.

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وانسحب الإنتر من صفقة لاعب وسط بيريشيا، الشاب “ساندرو تونالي“، ويركزون الآن على لاعبين أكثر خبرة، ومنهم كانتي بالإضافة إلى لاعب برشلونة “أرتورو فيدال”، ولاعب توتنهام هوتسبير “تانجوي ندومبيلي”.

وكان أنطونيو كونتي قد أحضر “نجولو كانتي” إلى تشيلسي من ليستر سيتي مقابل 36 مليون يورو في الميركاتو الصيفي 2016. والآن يقترب صاحب 29 عامًا من مغادرة ستامفورد بريدج.

وترغب إدارة الإنتر في التخلص من روبرتو جاليارديني وماتياس فيسينو ومارسيلو بروزوفيتش وحتى كريستيان إريكسن، من أجل تمويل صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

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