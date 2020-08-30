يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف الزمالك وإنبي فى الدوري المصري، فى أهم مباريات اليوم الاحد 30-8-2020، ضمن منافسات الجولة الـ23.

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت جرينتش، وتقام على ستاد القاهرة الدولي.

تنقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري عبر قناة أون تايم سبورتس، بصوت المعلق الرياضي “أيمن الكاشف”.

يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصري، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا.

فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

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فى المقابل يحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدوري المصري قد شهد فوز انبي 2-1، سجل لانبي “محمد بسيوني” فى الدقيقة الاولي، وقبل انطلاق صافرة نهاية المباراة سجل اللاعب “محمد شريف” هدف الفوز، بينما سجل هدف الزمالك الوحيد “محمود علاء” من ركلة جزاء.

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إليكم فيديو أهداف الزمالك وإنبي فى الدوري المصري

هدف التقدم للزمالك “محمود حمدي”

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