الاتحاد يواصل فصوله الباردة ويسقط في فخ التعادل مع الفتح في الدوري السعودي

واصل الاتحاد فصوله الباردة بسقوطه فى فخ التعادل أمام مضيفه الفتح 1-1، اليوم الأحد في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

انطلقت مباراة الاتحاد والفتح في تمام الساعة 17:40 بتوقيت مصر، 18:40 بتوقيت مكة المكرمة، 15:40 بتوقيت جرينتش، واقيمت على ملعب “مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية”.

ونُقلت مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي عبر شاشة قناة الرياضية السعودية 2، بصوت المعلق الرياضي “مشاري القرني”.

وتقدم الفتح بهدف سجله ميتشيل تي فريدي في الدقيقة 42، وتعادل الاتحاد عن طريق هدف سجله روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 47، وشهدت المباراة طرد عبد العزيز البيشي لاعب الاتحاد في الدقيقة 39.

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ورفع الفتح رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني عشر بترتيب جدول الدوري السعودي، كما رفع اتحاد جدة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

وسعي اتحاد جدة للاستعادة مكانته والاستمرار في المسار الصحيح واستطاع أن يقدم مستوي مميز للغاية، في آخر 3مباريات وحقق فوزين وتعادل وحيد، آخرها الفوز علي الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف، ويتواجد “العميد” في جدول ترتيب الدوري السعودي في المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.

فى المقابل دخل الفتح اللقاء منتشيا بعد الفوز علي الحزم في الجولة الماضية، في مباراة مثيرة للغاية انتهت بنتيجة 4-3، ويحاول مواصلة الانتصارات للابتعاد عن خطر الهبوط والتواجد في المنطقة الدافئة في جدول الترتيب، ويتواجد الفتح في المركز الـ 12 برصيد 29 نقطة.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدوري السعودي قد انتهي بالتعادل الايجابي 1-1،سجل هدف الفتح “محمد يحي مجريشي”، وتعادل الاتحاد فى الدقائق الاخيرة عن طريق اللاعب “عبدالرحمن الغامدي”،فى المباراة التي اقيمت يوم 28-12-2019.

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