اجتماع مرتقب بين والد ميسي وبارتوميو لحسم مصير نجله مع برشلونة

ذكرت يومية “موندو ديبورتيفو” الإسبانية من مصادرها الخاصة أن رئيس برشلونة، جوسيب بارتوميو، سيعقد اجتماعًا مع خورخي ميسي الأربعاء المقبل.

ويسعى بارتوميو إلى احتواء الأزمة مع ليونيل ميسي بعد أن اكتسب بصبغة البيانات الرسمية بين الطرفين في الأيام الأخيرة، وأصبحت الحرب مكشوفة للجميع.

تقرير موندو -المحسوبة على النادي الكاتالوني- قال بأن بارتوميو اتصل بوكيل أعمال ميسي ووالده، خورخي، من أجل ترتيب اجتماع الأربعاء.

وأبدى خورخي موافقته على الأمر، من أجل إيجاد حل سريع قبل الدخول في بداية الموسم الكروي الجديد 2020-2021.

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وسيحاول وكيل أعمال ميسي إيجاد مخرج ودي للاعب يمكنه من الرحيل عن برشلونة، بينما سيهدف بارتوميو للإبقاء على اللاعب -على الأقل- لنهاية عقده.

وذكر التقرير بأن بارتوميو سيعمل على ضمان وجود ميسي للموسم المقبل، ثم إلقاء الكرة في ملعب الإدارة الجديدة من أجل تجديد عقده.

من المنتظر أن تنتهي ولاية الرئيس الحالي خلال أشهر قليلة، ولا مجال للترشح مرة أخرى بعد الإخفاقات الإدارية والفنية التي شهدتها حقبته الرئاسية.

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