مفاجآت الميركاتو الصيفي | لاوتارو مارتينيز يدير ظهره لبرشلونة!

لا يزال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الرئيسي لبرشلونة لتعزيز خط هجوم الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويمتلك اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، بندًا جزائيًا مع فريقه إنتر ميلانو الإيطالي يبلغ نحو 111 مليون يورو.

لكن إدارة برشلونة تعمل على تقليل المبلغ عبر إدارج أحد لاعبيها بصيغة التبادل، ويتقدمهم التشيلي أرتورو فيدال.

وأظهر لاوتارو موافقة مبدئية وترحيبًا لتقمص ألوان برشلونة خلال الفترة الماضية، بيد أن انقلاب الأمور في النادي قد يُغير رأيه.

Advertisements

فقال تقرير صادر من يومية “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية إن لاوتارو مارتينيز أدار ظهره لبرشلونة بسبب غموض مشروع النادي.

وتسببت رغبة قائد الفريق، ليونيل ميسي، في الرحيل وإنهاء العقد من طرف واحد، في دوي جرس الإنذارات داخل برشلونة بالأيام الأخيرة.

تقرير كوريري ذكر بأنه في حال رحيل ميسي فإن لاوتارو سيفقد الدافع الحقيقي للانتقال إلى برشلونة، كما أن طريقه تعامل الإدارة مع ميسي أقلقت لاوتارو.

وعلى الأغلب فإن اللاعب الشاب سيتجه للبقاء مع الإنتر، لا سيما بعد أن أنهي النادي الموسم بقوة عبر احتلاله وصافة الكالتشيو ووصوله لنهائي اليورباليج.

..