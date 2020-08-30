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إدارة برشلونة تستقر على الراحلين في الميركاتو الصيفي

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محمد أبو الوفا 0 تبليغ

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تسعى إدارة إلى تحديد الراحلين عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي من أجل معرفة خارطة المستقدمين في الأيام القادمة.

وحدد الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو -قبل أسبوعين- سبعة أسماء لا يمكن الاستغناء عنهم، يتقدمهم ليونيل وأنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج وأنسو فاتي.

بيد أن تقديم ليونيل ميسي لفاكس عبر محاميه بصفة رسمية للانفصال عن النادي، قلب الأمور رأسًا على عقب داخل أروقة برشلونة وبات الشغل الشاغل.

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من المنتظر أن يعمل المدير الرياضي للنادي رامون بلانيز، على التخلص من 3 أسماء خلال الأيام القادم لإفساح مجال لتعاقدات جديدة.

وذكر تقرير من إذاعة “راديو كاتالونيا” أن الإدارة ستعمل على نقل لويس سواريز إلى أياكس، وأرتورو فيدال إلى إنتر ميلانو، وإيفان راكيتيتش إلى إشبيلية.

ونوه التقرير بأن الصفقات الثلاث تمثل أولوية قصوى في خطة إدارة برشلونة حاليًا للتخلص من الحرس القديم وتجديد دماء الفريق.

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