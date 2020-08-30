إبراهيموفيتش يُمدد عقده موسمًا مع الميلان 

أعلن نادي ميلان الإيطالي، الأحد، تمديد عقد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لموسم إضافي، عقب توصل الطرفين لإتفاق رسمي.

وجاء في بيان نشره النادي أنه نجح في إقناع زلاتان بالبقاء في ميلانو "مقابل راتب سنوي 7 ملايين يورو".

ووصل اللاعب السويدي إلى إيطاليا، أمس السبت، تمهيدًا للانضمام إلى معسكر الميلان، تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي.

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وقال إبراهيموفيتش في تصريحات صحفية عقب وصوله: "كما قلت من قبل، عدت إلى ميلان من أجل وضع الفريق في المكان المناسب له، قضيت مع الفريق ستة أشهر رائعة، ولكننا لم نفز بأي شيء بعد".

وأشار موقع "فوتبول إيطاليا" إلى أن إبراهيموفيتش سيخضع لفحص كورونا، ويعزل نفسه في منزله، لحين التأكد من سلامته قبل العودة لتدريبات ميلان.

وانضم إبراهيموفيتش في الإنتقالات الشتوية الماضية لصفوف الميلان بعقد لست أشهر فقط، وشارك ببطولة الدوري الإيطالي في 18 مباراة، ونجح في تسجيل 10 أهداف.