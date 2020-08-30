رياضة | نجم الزمالك يغيب عن مواجهة بيراميدز للإيقاف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يغيب عن مواجهة بيراميدز للإيقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب طارق حامد نجم وسط الفريق الأول بالنادي الزمالك عن مباراة فريقه القادمة ضد بيراميدز بالجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر اقامتها الخميس المقبل.

ويغيب طارق حامد عن لقاء الزمالك ضد فريق بيراميدز بالجولة القادمة بالدوري الممتاز بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال لقاء فريقه أمام إنبي المقام حاليًا على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 23 من البطولة المحلية.

Advertisements

وحصل طارق حامد على البطاقة الصفراء في الدقيقة السابعة من مباراة إنبي إثر تدخله القوي على محمود غالي لاعب الفريق البترولي.

وسبق وحصل نجم الزمالك على انذارين في مباراتي الجونة والإسماعيلي، قبل حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام إنبي في مباراة اليوم، ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن مباراة بيراميدز القادمة.

وشارك طارق حامد مع الزمالك في 14 مباراة بالدوري الممتاز قبل مباراة إنبي المقامة حاليًا، وصنع هدفين.