رياضة | برشلونة يحسم مصير ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم مصير ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي برشلونة الإسباني لن يسمحوا برحيل نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة طلب من مسئولي النادي عدم الرد على أي نادي يرغب في التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النادي الكتالوني لن يتجاوب مطلقًا مع أي عرض بخلاف تسديد الشرط الجزائي والذي يبلغ قدره 700 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أزمة ميسي مع برشلونة تفاقمت بعد أن رفض النجم الأرجنتيني الحضور لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد اليوم.