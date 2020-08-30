رياضة | موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك مباراة الفريق الكروي الأول أمام الرجاء البيضاوي المغربي، ضمن إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء البيضاوي المغربي

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لعبور الرجاء البيضاوي المغربي، من أجل التقدم خطوة نحو نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، لاستعادة اللقب الغائب منذ عام 2002.

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ومن المقرر أن تُقام مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ضد الزمالك في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم 25 سبتمبر المقبل، في المغرب.

وفي نفس السياق، تقرر إقامة مباراة الإياب لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بين الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، يوم 2 أكتوبر في القاهرة.

وتأهل الزمالك، لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب فوزه على الترجي التونسي في مجموع مباراتي دور ربع النهائي، فيما صعد الرجاء على حساب تي بي مازيمبي الكونغولي.