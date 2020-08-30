رياضة | هل تشهد رواية ميسي مع برشلونة فصلها الأخير ؟

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هل تشهد رواية ميسي مع برشلونة فصلها الأخير ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية برازيلية يبدو أن رواية البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي الجميلة مع برشلونة الإسباني والتي امتدت لمواسم طويلة قد تشهد فصلها الأخير بالفعل وذلك بعد قرار النجم الأرجنتيني بعدم الحضور لفحوص فيروس كورونا إستعداداً للموسم المقبل.

وأشارت شبكة Esporte Interativo البرازيلية إلى أنه كان من المقرر حضور ليونيل ميسي اليوم الأحد إلى مقر النادي الكتالوني من أجل الخضوع لفحص فيروس كورونا المستجد وأن جميع اللاعبين حضروا بإستثناء النجم الأرجنتيني.

وأكدت الشبكة البرازيلية أن قرار ميسي بعدم الحضور للفحوصات دليل رسمي بأن البرغوث الأرجنتيني قرر بالفعل الرحيل عن صفوف برشلونة وإستغلال البند الموجود في عقده والذي يسمح له بالرحيل مجانًا.

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وأوضحت الشبكة البرازيلية أن محامو ميسي يعتبرون أن العقد مع برشلونة قد انتهى فعلياً في الصيف الحالي ولذلك فإن البرغوث الأرجنتيني ليس مجبر على حضور الفحوصات أو التواجد في تدريبات الفريق غدًا.

ونوهت قالت الشبكة البرازيلية أن ليونيل ميسي أرسل بياناً رسميًا لإدارة البلوجرانا يخبرهم بأنه لا يعتبر لاعبًا للنادي في الوقت الحالي وذلك وفقًا للبند الموجود في عقده.

وأفادت الشبكة البرازيلية بأنه هناك بنداً في عقد ميسي الذي وقعه في عام 2017 يسمح له بالرحيل عن الفريق مجانًا قبل إنطلاق موسم الجديد.