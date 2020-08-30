رياضة | عاجل.. تعرف على موعد رحيل ميسي عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعرف على موعد رحيل ميسي عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن مسئله رحيل قائد البلوغرانا الأرجنتيني ليونيل ميسي، لن تستمر سوي أيام معدودة حتي يتم وضع النقاط على الحروف بيل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري.

وبعد محولات عديدة من أجل الإجتماع بين ميسي وجوزيب ماريا بارتوميو، إقترب ممثل النجم الأرجنتيني من لقاء رئيس النادي الكتالوني لحسم قضية موكله مع النادي.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فان خورخي ميسي سوف يعقد إجتماع طارئ مع بارتوميو يوم الاربعاء المقبل من أجل تحديد موعد رحيل النجم الأرجنتيني عن الكامب نو.

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وأشارت الصحيفة أن والد ميسي سوف يحاول إيجاد مخرج لموكله، وسط رغبة قوية من بارتوميو في إستمرار النجم الأرجنتيني وتجديد تعاقده مع الفريق.

حيث يرفض تماما بارتوميو فكره بيع اللاعب والاحتفاظ بخدماته، حتي تأتي الإدارة الجديدة تتولى هي مسألة تجديد العقد.

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية قد أكدت أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد انهي إتفاقية مع مسئولي نادي مانشستر سيتي على الإنتقال إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل لمدة ثلاث سنوات، ثم الإنتقال إلى نيويورك سيتي لمدة عامين.